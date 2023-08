Extremismus Mann gesteht queerfeindliche und antisemitische Taten

Börse in Frankfurt Dax stabil nach Kursrutsch am Vortag

Nach dem Kursrutsch am Vortag ist der Handel am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in ruhigen Bahnen verlaufen. Der Leitindex Dax bewegte sich unter dem Strich nur wenig und stand am frühen Mittwochnachmittag 0,14 Prozent im Plus bei 15.