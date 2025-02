Extremismus: Anschlagsplan auf Wiener Bahnhof - Hinweis aus Deutschland

Anwältin: Kein unmittelbar bevorstehender Anschlag geplant

Laut der Anwältin des 14-Jährigen, Anna Mair, habe er sich zwar mit diesen Themen beschäftigt, aber nicht zu einer Tat entschlossen. "Ich denke, dass die Pläne durchaus ernstzunehmen waren, aber nicht kurz vor der Umsetzung standen", sagte sie der dpa. Der Junge habe sich nach eigenen Angaben seit dem vergangenen Sommer durch Videos auf Tiktok radikalisiert, erzählte sie.



Am Samstag hatte ein 23-jähriger Syrer in der österreichischen Stadt Villach mit einem Messer Menschen angegriffen und dabei einen Jugendlichen getötet sowie mehrere Personen verletzt. Auch in diesem Fall gehen Ermittler davon aus, dass sich dieser Verdächtige durch den Konsum von extremistischen Tiktok-Videos islamistisch radikalisierte. Der Syrer wurde am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen.