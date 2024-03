Extremismus: Münchner Prozessstart gegen mutmaßliche Reichsbürger im Juni

Der Generalbundesanwalt wirft den angeklagten sechs Männern und zwei Frauen unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens vor. Der Hauptangeklagte wird auch wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor Gericht stehen.

Beschuldigte wollten offenbar politisches System in Deutschland stürzen

Hintergrund ist eine großangelegte Anti-Terror-Razzia kurz nach dem Nikolaustag 2022 in mehreren Bundesländern und im Ausland. Insgesamt hat die Bundesanwaltschaft 27 Verdächtige angeklagt - auch vor den Oberlandesgerichten in Stuttgart und Frankfurt am Main. In Stuttgart soll der Prozess am 29. April beginnen. In Frankfurt sind vor allem die vermutlichen Rädelsführer angeklagt, in Stuttgart der sogenannte militärische Arm und in München die übrigen mutmaßlichen Mitglieder.