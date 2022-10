Extremismus Scholz erinnert an Anschlag auf Synagoge in Halle

Klare Haltung gegen Antisemitismus und Rassismus

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat eine "eindeutige und klare Haltung" gegen Antisemitismus und Rassismus gefordert. "Allen Menschen steht das gleiche Recht auf Achtung und Würde zu", sagte er bei der Gedenkveranstaltung an der Synagoge in Halle. Antisemitismus und Rassismus gefährdeten "den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft".

Der Ministerpräsident wies auch auf die Verbrechen an den Juden in der NS-Zeit hin. Der Firnis der Zivilisation sei sehr dünn, sagte Haseloff kurz vor der Gedenkveranstaltung. Humanität könne schnell in Inhumanität und Barbarei umschlagen. "Das beschossene Tor der Synagoge in Halle ist ein eindringliches Mahnmal", führte er aus.