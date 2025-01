Extremismus Überfall auf Neonazis in Ungarn - Verdächtige stellen sich

Die sieben Beschuldigten im Alter von 21 bis 27 Jahren sollen ab heute in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, wie die Leipziger Rechtsanwältin Giulia Borsalino in Berlin bei einer Pressekonferenz erklärte. Sie hatten sich demnach zuvor bei der Polizei beziehungsweise Justiz gemeldet; jeweils zwei von ihnen in Köln, Kiel und Bremen, eine Beschuldigte in Hamm.

Beschuldigte sollen beim "Tag der Ehre" Neonazis angegriffen haben

Gegen die untergetauchten Beschuldigten bestehen deutsche und europäische Haftbefehle. Ihnen wird nach Angaben der Verteidiger vorgeworfen, an den Angriffen auf deutsche, polnische und ungarische Rechtsextremisten in der ungarischen Hauptstadt im Februar 2023 beteiligt gewesen zu sein. Es geht um Übergriffe beim jährlich stattfindenden "Tag der Ehre", bei denen mehrere Menschen verletzt wurden, einige auch schwer.