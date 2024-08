Sydney - In Teilen Australiens werden derzeit Hitzerekorde gebrochen - dabei ist in Down Under eigentlich Winter. In der bei Touristen beliebten Region Kimberley im Westen des Landes seien an der Wetterstation in Yampi Sound am frühen Nachmittag (Ortszeit) 41,5 Grad gemessen worden, teilte der Wetterdienst "Weatherzone" mit. Das ist der höchste jemals in dieser Jahreszeit gemessene Wert.