FA Cup Man United scheitert im Elfmeter-Krimi - Chelsea mit Mühe

Der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho (25.) hatte zur Führung für Manchester getroffen, Matt Crooks (64.) brachte den Zweitligisten in die Verlängerung. Der Treffer war umstritten, weil Duncan Watmore den Ball in der Entstehung klar mit der Hand gespielt hatte. "Die Spieler sind enttäuscht, wir sind enttäuscht, aber das ist Fußball", sagte Rangnick. "Es war unser eigener Fehler, wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen."

Die Großen tun sich schwer

Auch Champions-League-Sieger Chelsea tat sich im Pokal äußerst schwer. Gegen Drittligist Plymouth Argyle mühten sich die Blues erst in der Verlängerung zu einem 2:1 (1:1, 1:1). Nach der Führung für den Außenseiter durch Macaulay Gillesphey (8.) glich Cesar Azpilicueta (41.) aus. Doch erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung sorgte Marcos Alonso (105.+1) mit seinem Treffer für Chelseas Einzug in die fünfte Pokalrunde.

In einer dramatischen Schlussphase hätte Plymouth die Blues, bei denen Trainer Thomas Tuchel wegen eines positiven Corona-Tests fehlte, fast noch ins Elfmeterschießen gezwungen. Nach einem Foul von Malang Sarr bekamen die Gäste in der 117. Minute einen Strafstoß zugesprochen. Doch der Gefoulte Ryan Hardie schoss den Ball direkt in die Arme von Chelseas Ersatzkeeper Kepa.