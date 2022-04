Fab Four Paul McCartneys Elternhaus als Inspirationsquelle

Das Haus, das mittlerweile im Besitz des britischen National Trust ist, gilt auch als Geburtsstätte der Beatles, da McCartney dort mit John Lennon gemeinsame Songs wie "Love Me Do" schrieb - manchmal auch dann, wenn er eigentlich in der Schule hätte sein sollen.

Im Rahmen des Projektes "Forthlin Sessions", benannt nach der Adresse des Hauses in der Forthlin Road in Liverpool, können sich volljährige Musikerinnen und Musiker in Großbritannien, die nicht unter Vertrag sind, beim National Trust bewerben, um sich in dem Haus inspirieren zu lassen, Songs zu schreiben und aufzutreten. Die Organisation hat anhand von alten Fotos versucht, die Ausstattung des Hauses so wiederherzustellen, wie sie zu Paul McCartneys Kindheit ausgesehen hat - Flickenteppiche und heruntergekommene Tapeten inklusive.