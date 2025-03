Fälle von Ertrinken: DLRG zieht Bilanz für 2024: Steigt die Zahl der Badetoten?

Vor allem Binnengewässer gefährlich

In der Vergangenheit erwiesen sich die in der Regel unbewachten Binnengewässer als besonders gefährlich: Bis zum Stichtag im vergangenen Sommer zählten die DLRG-Retter die meisten Todesfälle in Flüssen und Bächen - dort waren es 134 Opfer nach 103 im gleichen Zeitraum 2023. In Seen und Teichen starben 133 Menschen, während es 2023 noch 120 tödliche Badeunfälle waren.