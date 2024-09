Fälle von Umweltkriminalität: China-Projekte: Lemke verspricht besseren Schutz vor Betrug

40 von 69 China-Projekten unter Betrugsverdacht

Hintergrund ist ein mutmaßliches Betrugsgeflecht im Zusammenhang mit Klima-Projekten in China, mit dessen Aufarbeitung sich das Umweltbundesamt (UBA) seit Wochen befasst. Wie im Juni bekannt geworden war, haben sich deutsche Mineralölkonzerne möglicherweise einen Beitrag auf ihre CO2-Bilanzen anrechnen lassen, der auf Klimaschutz-Projekte zurückging, die es wohl teilweise nicht gegeben hat. 40 von 69 Projekten in China stehen unter Verdacht, Unregelmäßigkeiten aufzuweisen. In acht Fällen hat das Umweltbundesamt (UBA) kürzlich bereits entschieden, den Konzernen die zuvor beantragten Zertifikate zu verweigern. Die Zertifikate sind notwendig, um sich die CO2-Einsparungen auf die sogenannte Treibhausgasminderungsquote (THG) anrechnen zu lassen - eine Quote, die die Konzerne wegen der Klimaschutz-Vorgaben erfüllen müssen.

Nach Angaben des Umweltministeriums ist es nach jetzigem Stand der Ermittlungen unwahrscheinlich, dass die Konzerne selbst etwas von den Betrügereien in China vorab gewusst haben. Und wenn das so wäre, sei es ihnen auch sehr schwer nachzuweisen, betonte kürzlich ein Sprecher des Ministeriums. Neben eigenen Ermittlungen und den Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft hat das UBA nach eigenen Angaben mittlerweile auch eine internationale Anwaltskanzlei eingeschaltet, um die mutmaßlichen Betrugsfälle aufzuklären. Umweltministerin Lemke hatte mit Wirkung zum 1. Juli dieses Jahres alle Neuanträge für Projekte dieser Art stoppen lassen.