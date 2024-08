Fahndung Geflohener Straftäter gefasst - Drei weitere auf der Flucht

Blick in die Statistik

Bayernweit sind seit 2016 39 Personen aus Maßregelvollzugseinrichtungen entkommen, wie aus einer Statistik des Amtes für Maßregelvollzug hervorgeht. Dieses erfasse seit 2016 die sogenannten Entweichungen, teilte das Sozialministerium mit. Von den 39 entwichenen Personen seien 34 wieder aufgegriffen worden - inklusive dem nun in Österreich festgenommenen Mann aus dem BKH Straubing. Den Angaben nach ist der Vorfall mit den vier Männern vom vergangenen Wochenende die einzige Entweichung aus dem BKH Straubing seit Beginn der Statistik 2016.

Sozialministerin kündigt Aufklärung an

Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) dankte nach der Festnahme des 28-Jährigen der Polizei, den Sicherheitsbehörden sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Sicherheit und Schutz der Bevölkerung und der Mitarbeiter in den Einrichtungen hätten oberste Priorität, betonte sie.

"Beide Vorfälle in den bayerischen Maßregelvollzugsanstalten werden konsequent aufgearbeitet. Die gesetzlichen Bestimmungen, Sicherheitsvorkehrungen und Schutzkonzepte werden bereits intensiv auf Verbesserungen geprüft und Verschärfungen getroffen", sagte Scharf weiter.

Bereits am 8. August war ein Insasse des Bezirksklinikums in Deggendorf entkommen. Der wegen Totschlags verurteilte und wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig eingestufte Mann flüchtete während eines begleiteten Freiganges aus einem Kino in Plattling. Er wurde etwa acht Stunden später wieder gefasst.

Kritik von SPD und ÖDP

Die Flucht der Männer löste eine politische Debatte um den Maßregelvollzug und die Sicherheit der Einrichtungen aus. Die SPD-Fraktion im Landtag verlangt von der Staatsregierung mit einem Fragenkatalog Aufklärung. "Wir müssen den Menschen wieder ein Gefühl von Sicherheit vermitteln", sagte Horst Arnold, Sprecher für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen. Die Staatsregierung müsse die Umstände der Fluchten genau darlegen und wirksame Maßnahmen erlassen.

ÖDP-Sprecher Urban Mangold forderte den niederbayerischen Bezirkstag auf, die Regularien in der forensischen Klinik in Deggendorf sowie die Sicherheitsvorkehrungen im BKH Straubing zu überprüfen. "Wir brauchen jetzt klare Regeln, die sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt."