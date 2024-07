Fahrnauer Postfiliale: Kunden warten weiter

„Ersatz“ im Bahnhof

Die Post selbst hatte versucht, ihren Kunden die just zu jener Zeit neu eröffnete Partnerfiliale im Schopfheimer Bahnhofsgebäude als würdigen Ersatz für das in Fahrnau weggefallene Angebot zu verkaufen. Angesichts des deutlich längeren Wegs aber war der Standort in der Innenstadt aus Sicht vieler Fahrnauer kaum eine befriedigende Alternative. Je nach Adresse sind es von Fahrnau aus auch mal über drei Kilometer bis zum Schopfheimer Bahnhof. Dabei muss in Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern laut Postdienstleistungsverordnung eine Filiale innerhalb von maximal 2000 Metern erreichbar sein.

Stadt verschärfte Ton

Auch die Stadt Schopfheim drang unter Verweis auf den Versorgungsauftrag der Post mit zunehmender Schärfe auf einen Ersatz in Fahrnau selbst. Nachdem die Post in Fahrnau trotz intensiver Suche keinen Partner für das in ihren Augen bewährte Modell – als Agentur in einem bestehenden Geschäft – gefunden hatte, entschied sie sich letztlich, in den Räumen einer ehemaligen Gärtnerei, nur zwei Häuser neben der bisherigen Agentur, eine Filiale in eigener Regie zu eröffnen.

Beinahe zeitgleich zum Beginn der Hängepartie in Fahrnau ging im vergangenen Jahr auch in der Post in Schopfheim einiges drunter und drüber: Die alteingesessene Filiale im Pflughof war in der ersten Jahreshälfte 2023 immer wieder zeitweilig geschlossen, auch hier wegen fehlendem Personal, wie es hieß. Im Juli dann war von heute auf morgen endgültig Schluss. Grund waren polizeiliche Ermittlungen wegen Unterschlagung und Untreue gegen den Filialleiter. Aus der von der Post zunächst als „vorübergehend“ deklarierten Schließung wurde letztlich eine endgültige. Die Kunden fänden ja, so das Argument zwischenzeitlich, im Bahnhof den entsprechenden Service.