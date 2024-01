Fahrnauer Skifahrer ziehen Bilanz: Neue Strategie zahlt sich aus

Rückblick

In seinem Jahresbericht sprach der Vorsitzende Klaus Störk von der Vereinsstrategie, die mit viel Energie und Engagement erarbeitet wurde. Die neuen Veranstaltungen und Aktivitäten hätten deutlich mehr Resonanz erhalten als erwartet. Dazu zählten etwa Feste, Rennradtouren, ein Tanzkurs und ein Stand-Up-Paddling-Kurs.

Bei drei Altpapiersammlungen kamen 15,7 Tonnen zusammen. Die drei Mountainbike-Gruppen gehen von Frühjahr bis Herbst auf Tour, es gibt zudem Fahrtrainingkurse am Entegast und in Todtnauberg. Beim Hallentraining erreichten die drei Gruppen wieder die Teilnehmerzahlen wie vor Corona. Es gab zwei Langlaufkurse. Bei den alpinen Skikursen sei die Resonanz mit knapp 80 Teilnehmern in fast allen Leistungsstufen erfreulich gewesen. Wegen der schlechten Schneelage fanden die Kurse am Notschrei statt. Daneben gab es Fortbildungen für die Skilehrer auf dem Stubai-Gletscher, eine Tagesfahrt nach Grindelwald und drei Tage „Fun im Firn in Tirol“. Die Senioren unternahmen 16 Wanderungen.