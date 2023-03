Der Besitzer eines Pedelecs, hat sein Gefährt in Lörrach geortet, nachdem es ihm in der Nacht auf Dienstag gestohlen worden war, teilt die Polizei mit. Das verschlossene Pedelec stand zuvor auf dem Fahrradabstellplatz beim Bahnhof in Steinen. Am Dienstagmorgen wurde das Pedelec in Brombach geortet. Die Polizei stellte es im Schopf eines 22-Jährigen an der Lörracher Straße sicher. Der Polizeiposten Steinen ermittelt. Das Pedelec der Marke Ghost hat einen Zeitwert von etwa 2700 Euro.