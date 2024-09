Fahrradstraße eingeweiht: Hausen rollt Velos roten Teppich aus

Weitere Arbeiten nötig

Hinzu kam, dass Straßenbelag, Kanalisation und Wasserleitungen sanierungsbedürftig waren. Mit einer „Zukunftswerkstatt Verkehr“ waren auch die Bürger am Prozess beteiligt worden. Diemers Büro analysierte den Zustand der Bergwerkstraße. Seine Untersuchung ergab, dass der Radverkehr in Hausen eine große Bedeutung hat – auch, weil dem Hebeldorf eine Verbindungsfunktion zwischen dem Oberen und dem Vorderen Wiesental zukommt. Vor diesem Hintergrund kam das Planungsbüro zum Schluss, dass eine Fahrradstraße in Hausen eine sinnvolle Ergänzung des Radwegenetzes in das Obere Wiesental wäre. Dwd stellte dem Gemeinderat schließlich eine Machbarkeitsstudie vor, die dem Gremium als Grundlage diente, um die Route in Richtung Fahrradstraße weiter zu verfolgen.

Im Zuge des Ausbaus zur Fahrradstraße wurden auch die Gehwege verbreitert und teilweise auf beiden Seiten eingerichtet. Ferner wurden Kanalisation und Wasserleitungen erneuert und Breitband verlegt, die Straßenbeleuchtung erneuert und zwei barrierefreie Bushaltestellen gebaut. „Eine Mitverlegung von Nahwärme ließ sich aus wirtschaftlichen Gründen leider nicht realisieren“, so Projektplaner Diemer.

Baubeginn für die Fahrradstraße war im Mai 2023, die Bauarbeiten wurde sie in sechs Abschnitten erledigt. Inklusive Strom- und Breitbandversorgung lagen die Kosten bei 2,6 Millionen Euro; die Gemeinde Hausen übernimmt davon 1,9 Millionen. Damit liegen die Baukosten etwa zehn Prozent über der Vergabesumme, stellte Diemer fest und nannte als Grund Nachträge für die Entsorgung von teerhaltigen Straßenaufbruch und für die Entsorgung von belastetem Boden.