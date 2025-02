Fahrradstrategie 2025+: Radverkehr hat in Lörrach Rückenwind

Die Fahrradstrategie

Ziel ist es, Lörrach zu einer fahrradfreundlicheren Stadt zu entwickeln. Die Fahrradstrategie 2025+ wurde im Jahr 2020 – basierend auf der vom Gemeinderat beschlossenen Velooffensive – entwickelt. Seit 2022 wird jährlich ein Sachstandsbericht erstellt, um Umsetzungsschritte und geplante Projekte zu dokumentieren.

Die Aktivitäten 2024

Im vergangenen Jahr war die Kommune in vielerlei Hinsicht aktiv, etwa beim Neubau und Ausbau des Fahrradnetzes: So wurde in der Schwarzwaldstraße unter anderem der Schutzstreifen verbreitert, am Aicheleknoten hat die Stadt neue Radverkehrsanlagen etabliert, zudem wurde an mehreren Stellen eine Bordsteinkeilung für Radfahrer und Rollstuhlfahrer vorgenommen. An mehreren Orten installierte die Kommune weitere Fahrradabstellanlagen, zum Beispiel am Roesenfelsparkspielplatz, in der Palmstraße und am Hebelpark. Asphaltsanierungen wurden auf der Pendlerroute West vorgenommen, zudem wurden auf mehreren Straßen Radmarkierungen aufgebracht.