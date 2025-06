Ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montag gegen 17.35 Uhr auf einer kurvenreichen Gefällstrecke am Tüllinger gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, heißt es im Polizeibericht. Der 25-Jährige befuhr die Lörracher Straße von Tüllingen kommend in Richtung Weil am Rhein, als er sich in einer 180-Grad-Kurve verbremste und über den Lenker des Pedelecs auf die Fahrbahn stürzte. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 25-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Sachlage trug der Mann keinen Fahrradhelm, heißt es.