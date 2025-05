Fahrzeug ausgewichen: Mann landet im Straßengraben

Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Montag kurz nach 17 Uhr einem Wagen ausgewichen und in der Folge in einen Graben gefahren. Der 51-Jährige befuhr die L 134 von Wittlingen kommend in Richtung Wollbach, als ihm auf dieser Strecke ein Traktor entgegenkam, der von einem Auto überholt wurde. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Auto zu vermeiden, wich der 51-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts aus und fuhr in den Straßengraben. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.