Ein brennendes Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Industriestraße ist der Feuerwehr am Dienstag kurz vor 1 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Wehr und der Polizei war der Brand bereits erloschen. Der Innenraum eines Wohnmobils war vollständig ausgebrannt, so die Angaben des Polizeiberichts. Die Schadenshöhe wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand im Innenraum des Fahrzeugs kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.