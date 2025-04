Fairer Handel: Der Cabanja Weltladen in Zell blickt in eine ungewisse Zukunft

Teichert-Hailperin: „Es braucht Einkäufe im Laden.“

Seit 40 Jahren ist der Weltladen ein fester Bestandteil der Innenstadt. Etwa 15 Frauen und Männer engagieren sich dort ehrenamtlich. Man will alles daransetzen, den Weltladen wieder erfolgreich zu führen. „Doch um den Laden am Leben zu halten, braucht es in der Zukunft freiwillige jüngere Kräfte, die im Ladenverkauf mithelfen“, so die Vorsitzende, „aber vor allem braucht es den Goodwill der Menschen in Zell und Umgebung – sprich: Einkäufe im Laden. Denn der Weltladen ist weit mehr als ein Geschäft – er steht für Fairness, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement.“