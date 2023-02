Fake News Falschmeldung über Erdbeben in NRW - Menschen in Panik

"Die Leute haben sich gegenseitig aus dem Bett geklingelt, um sich zu warnen", sagte eine Polizeisprecherin in Duisburg. Rund 1000 Menschen seien schließlich allein in Duisburg auf den Straßen gewesen. "Wir haben versucht, die Menschen zu beruhigen. Aber viele waren wirklich sehr, sehr ängstlich." Auch bei der Polizei in Hagen gab es viele Notrufe. "Die Anrufer waren massiv beunruhigt, weil sie diese Warnmeldung auf ihren Handys hatten", sagte eine Sprecherin. In Köln sammelten sich rund 500 Menschen auf den Parkplätzen rund um einen großen Hochhauskomplex.

Wo die Warnung vor einem bevorstehenden Erdbeben in NRW ihren Ursprung hatte, war für die Polizei am Mittwoch noch unklar. "Das ist natürlich eine absolut schändliche Falschmeldung", sagte ein Sprecher der Landesleitstelle. "Zum Glück hat es bei der Panik in den Treppenhäusern immerhin keine Verletzten gegeben."