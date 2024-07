Faktencheck: Experten: Schaden an Kinderklinik passt zu russischer Rakete

Für das Nasams, ein von norwegischen und US-amerikanischen Rüstungskonzernen entwickeltes System, nutzt die Ukraine Flugabwehrraketen vom Typ AIM-120 AMRAAM. Sie besitzen einen Gefechtskopf von etwa 20 Kilogramm Gewicht. "Die AIM-120 AMRAAM ist eine Flugabwehrrakete, die dafür gedacht ist, Flugkörper abzuschießen. Der Gefechtskopf ist so designt, dass er neben dem Flugkörper explodiert, sodass die Splitter diesen treffen", sagt Markus Schiller der Deutschen Presse-Agentur. Der Experte für Raketentechnik lehrt an der Universität der Bundeswehr zu Fernflugkörpern und forscht am schwedischen Sipri-Institut, das unter anderem zur weltweiten Rüstung forscht.

Flugabwehrrakete verursacht geringere Schäden

Schillers Angaben zufolge durchlöchern die vielen Metallteile aus dieser Flugabwehrrakete gewissermaßen ihr Ziel. Ein solches Phänomen sei an der Klinik aber nicht sichtbar. "Wäre dort eine Flugabwehrrakete eingeschlagen, würde man viele kleine Krater oder Vertiefungen durch die Splitter am Einschlagsort sehen, kein halb eingestürztes Gebäude. Sie würde auch keine so große Druckwelle erzeugen", sagt Schiller. "Das Schadensbild zeigt eindeutig den Einschlag von etwas Größerem."

Zur gleichen Einschätzung kommt auch Fabian Hoffmann, der an Universität Oslo zu Raketentechnik und Nuklearstrategie promoviert. Die Menge an tatsächlichem Sprengstoff in einem 20-Kilogramm-Gefechtskopf eines AIM-120 sei begrenzt. Dieser sei "niemals in der Lage, ein solches Ausmaß an Zerstörung zu verursachen", sagt Hoffmann der dpa. Das Schadensprofil passe zu einem Kh-101-Sprengkopf des russischen Marschflugkörpers, der insgesamt etwa 400 bis 450 Kilogramm wiegt.