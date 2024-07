Fall einer Legende Boxer-Idol "Bubi" Scholz - vom Star zum Todesschützen

Vom Arbeiterviertel in die Welt der Schönen und Reichen

Die letzten Begegnungen mit ihm seien "tieftraurig" gewesen, so Autor Timm. "Beim ersten Treffen hat er noch so viel Charme besessen." Der gebürtige Hamburger ist mit dem Alltagsmythos "Bubi" Scholz groß geworden: Als Sohn eines Schmieds im Berliner Arbeiterviertel Prenzlauer Berg boxt Scholz sich in die Welt der Schönen und Reichen. "Er war zu einer Identifikationsfigur geworden", sagt Timm. Diesen Mann für die Arbeiten an seinem Buch zu treffen, sei für ihn "berührend" gewesen.

Der am 12. April 1930 geborene Scholz verlor von 96 Profikämpfen in 16 Jahren nur zwei. Am WM-Titel scheiterte er jedoch. Das hat "Bubi", wie der einstige Leichtgewichtler wegen seiner schmächtigen Statur gerufen wurde, nie verkraftet.

Die High Society der damaligen Zeit riss sich um den Boxer. Stars wie Curd Jürgens, Harald Juhnke, Hardy Krüger oder Romy Schneider feierten mit ihm. "Bubi" und Helga Scholz galten als Traumpaar. Am 4. April 1964 stieg Scholz zum letzten Mal in den Boxring. Als Besitzer von zwei Parfümerien, die seine Frau Helga leitete, und Teilhaber einer Werbeagentur kam weiterhin Geld in die Kasse. Zudem versuchte er sich als Schlagersänger und Schauspieler.