Falsche Mitarbeiter unterwegs: Frau wird bestohlen

Erneut waren am Dienstag Unbekannte, die sich als Mitarbeiter des Wasserwerks ausgaben, in Weil am Rhein und Lörrach unterwegs. Gegen 12.30 Uhr suchten die beiden Unbekannten eine 83-jährige Frau an der Bläserstraße in Weil auf. Sie müssten in ihre Wohnung, um die Wasserqualität zu prüfen. Die Überprüfung habe etwa zehn Minuten gedauert, heißt es im Polizeibericht. In dieser Zeit entwendete einer der beiden Unbekannten Schmuck aus dem Schlafzimmer der Bewohnerin. Der Diebstahl fiel der 83-Jährigen erst Stunden später auf. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Einer der beiden hatte eine auffällige Narbe im Gesicht.