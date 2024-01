Falun Gong in Schopfheim: Eine Mischung aus alten Traditionen

„Kultivierung“ im Fokus

So ist Romer beispielsweise nach der Pandemie von einer Basler Falun-Gong-Gruppe zu einer Freiburger gewechselt. So weit sie weiß, ist sie nach dem Tod einer Freundin die einzige in Schopfheim, die Falun Gong praktiziere. Einmal die Woche fahre sie nun nach Freiburg, um sich mit anderen zu treffen.

Eine Jenseitsvorstellung gebe es im Falun Gong, aber diese stehe nicht so sehr im Vordergrund wie die „Kultivierung“. Das gelte auch für die Existenz von etwas Göttlichem.

Anfangs wohlmeinend

Waren Chinas Regierung und die kommunistische Partei anfangs recht wohlmeinend gegenüber Falun Gong eingestellt, ändert sich dies Ende der 90er Jahre. Tausende wurden verhaftet, die Lehre, das Praktizieren und die Bücher des Falun-Gong wurden verboten. Es erschienen Artikel und Beiträge in den chinesischen Medien, in denen Falun Gong in Verruf gebracht wurde. Den Westen erreichten Berichte von „Umerziehungslagern“ für Falun-Gong-Anhänger, in denen diesen Folter und Gehirnwäsche drohte. Auch von Todesfällen wird berichtet, wobei den Getöteten die Organe entnommen und anderen eingesetzt wurden. Das EU-Parlament verabschiedete sogar eine Resolution, in der es um diese Transplantationen ging.

Romer beteiligt sich daran, diese Vorfälle öffentlich bekannt zu machen. In einer Kampagne geht es darum, Mitglieder der kommunistischen Partei Chinas zum Austritt zu bewegen.

Ursprünglich katholisch

Sie selbst sei ursprünglich katholisch geprägt gewesen, berichtet Romer. Ihr Bruder, der in Karlsruhe lebe, sei dies immer noch, aber das sei kein Problem. Falun Dafa erwarte, dass man andere Religionen respektiere. Umgekehrt habe sich auch ihr Bruder mit ihrer Entscheidung abgefunden.