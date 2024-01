Familie: Ingolf Lück freut sich über Berufswahl seiner Tochter

Lily Lück ist seit Kurzem in der ARD-Kultserie "Sturm der Liebe" zu sehen. Die 24-Jährige sagte in "Bunte", dass für sie ein Studium in Medizin, Jura oder Chemie nie infrage gekommen sei: "Ich habe also ein Praktikum bei einer TV-Produktion gemacht und schnell festgestellt, dass ich vor die Kamera will und auf die Bühne - wie Papa!"