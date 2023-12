Familie: Julia Roberts über ihr Leben als Mutter

Sie führte aus: "Ich trage die Farben, ich mache das ganze Programm." Ihr 16-jähriger Sohn Henry "liebe" das Leben als Einzelkind einerseits, zugleich vermisse er seine drei Jahre älteren Geschwister aber wohl auch, vermutete die Oscar-Preisträgerin.

Roberts, die ab Freitag neben unter anderem Mahershala Ali in dem Katastrophen-Thriller "Leave the World Behind" auf Netflix zu sehen ist, ist mit dem Vater ihrer Kinder, dem Kameramann Danny Moder, seit 2002 verheiratet.