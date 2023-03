Familiengeschichte "Die Fabelmans" - Steven Spielbergs persönlichster Film

Doch Sam ist kein Wunderkind, das in einer heilen Welt aufwächst. Die Familie zieht oft um, in der Ehe der Eltern kriselt es. An der neuen Schule in Kalifornien wird der junge Cineast als Weichling verspottet. Michelle Williams ("Manchester by the Sea") glänzt als die kunstliebende Mutter, eine Konzertpianistin mit einer freiheitsliebenden Seite. Paul Dano ("There will be Blood") ist der rationale Vater, ein Elektroingenieur. "In dieser Familie konkurriert die Wissenschaft mit der Kunst", sagt die Mutter - und Sammy komme ganz nach ihr. Tatsächlich liegen Vater und Sohn oft im Clinch, etwa wenn Burt vom "Hobby" des Teenagers spricht, der sich längst zum Filmemacher berufen fühlt.