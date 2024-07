Familientreffen in Camp David: Medien: Bidens Familie gegen Rückzug aus Wahlkampf

Biden kam am Wochenende nach einer Reihe von Wahlkampfveranstaltungen in Camp David mit seiner Familie zusammen. Der Trip war bereits länger geplant gewesen. Das Weiße Haus bemühte sich, den Eindruck zu vermeiden, dass es sich um ein Krisentreffen handele. Stattdessen stand ein Fotoshooting mit der berühmten Fotografin Annie Leibovitz auf dem Programm - Bidens Kinder und Enkelkinder reisten eigens dafür an. Biden will am Montagabend (Ortszeit) ins Weiße Haus zurückkehren. Neben seinen Terminen als US-Präsident hat er weitere Empfänge mit Spendern der Demokratischen Partei geplant.

Bericht: Bidens Familie unzufrieden mit Beratern

Biden hofft wie sein Amtsvorgänger Trump auf einen Sieg bei der Präsidentenwahl im November. Bisher deutete vieles auf ein enges Rennen hin. Doch nach Bidens katastrophaler Darbietung beim ersten TV-Duell am Donnerstagabend (Ortszeit) ist in den USA eine Debatte darüber entbrannt, ob der Demokrat wirklich noch für das Amt geeignet ist oder besser einem jüngeren Kandidaten das Feld überlassen sollte. Biden trotzt Rückzugsforderungen bisher und bemüht sich um Schadensbegrenzung. Auch seine Ehefrau Jill stellt sich demonstrativ hinter den US-Präsidenten.