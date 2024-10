Familienzentrum Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen/Schwörstadt: Neue Kurse für angehende Tageseltern

Die Beweggründe für den Schritt in die Selbständigkeit sind verschieden. Die einen wollen Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen können, andere streben die Verwirklichung eigener Konzepte an. Entsprechend vielseitig sind die Angebote. Während Kindergärten sehr strikte Zeitvorgaben haben und wegen Personalmangels häufig schon gegen 14 Uhr schließen müssen, gibt es einige Tagesmütter, die sogar am Wochenende, abends oder vereinzelt sogar über Nacht Kinder betreuen.