Familienzentrum Wunderfitz: Bilderbuchmesse ist neu im Angebot

Die monatliche Vortragsreihe bleibt ein fester Bestandteil des Angebots. Themen wie Babyzeichensprache, Mediennutzung im Kleinkindalter, Trockenwerden oder Linkshändigkeit stehen auf dem Plan. Die Vorträge richten sich an alle, die mit Kindern leben oder arbeiten.

Verschiedene Zielgruppen

Weitere Veranstaltungen richten sich ganz bewusst ausschließlich an Kinder, Väter oder auch andere Zielgruppen, heißt es. Am 15. Februar startet ein Babysitter-Kurs für Jugendliche, in dem junge Menschen alles Wichtige lernen sollen, um sicher und verantwortungsbewusst als Babysitter tätig sein zu können. Im März folgt ein Selbstbehauptungskurs für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Der Austausch „Von Mann zu Mann“ findet weiterhin monatlich statt. Das Format bleibt dasselbe, neu wird hierfür eine Anmeldung nötig sein. Genaueres zu den elf Terminen findet sich auf der Internetseite des Familienzentrums.