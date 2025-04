Farbe geschmiert, „Defi“ geklaut: Empörung über Vandalismus in Wiechs

Der Defibrillator wurde gestohlen. Foto: zVg/Götz Wiese

Ein solches Verhalten sei durch nichts zu rechtfertigen, schreibt Wiese und verweist darauf, dass der Defibrillator war ein lebenswichtiges Gerät sei – „für Notfälle gedacht, in denen jede Sekunde zählt.“ Sein Diebstahl sei das nicht nur ein Sachschaden, sondern ein „potenzielles Risiko für Menschenleben“. Der materielle Schaden werde derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. „Der immaterielle Schaden jedoch – das verlorene Vertrauen, das Sicherheitsgefühl und vor allem die Gefahr durch den Verlust dieses medizinischen Geräts – ist unermesslich“, so der Ortsvorsteher.

„Lasst uns als Dorfgemeinschaft noch stärker zusammenstehen. Achtet aufeinander, seid wachsam und zeigt Zivilcourage“, formuliert Wiese in seinem Aufruf und ruft dazu auf, Beobachtungen und Hinweise in Zusammenhang mit den Vorfällen direkt an ihn oder an die Polizei weiter zu geben. „Solches Verhalten darf in unserem Dorf keinen Platz haben – weder heute noch in Zukunft“, denn: „Es geht um mehr als nur um beschädigtes Eigentum – es geht um unser Zusammenleben, um unser Wiechs“, so Wiese abschließend.