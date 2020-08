Fashion Designer Philipp Plein: Früher war mehr Glamour

Auch die Fashion-Show an sich sei überholt und nicht mehr im Sinne des Konsumenten, so Plein. "(...) Der sieht etwas heute - und der will es auch heute haben. Der will nicht sechs Monate warten, bis es rauskommt." Der Bayer, der die größte Show seiner über 20-jährigen Karriere im Februar in Mailand vor 6000 Gästen gezeigt hatte, will daher etwas ändern. "Meine nächste Show werde ich in meinem Haus in Los Angeles machen, in meinem Wohnzimmer mit nur drei, vier Leuten."