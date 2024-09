Fashion Week Mode in Mailand: Von Superheldinnen bis Blütenpracht

Jede Frau ist vor allem einzigartig, denn kaum ein Look von Pradas Fashion Show glich einem anderen. Dynamisch defilierten die Models durch die Sitzreihen. Sie trugen einen Mix aus verschiedenen Stilen und Epochen. Ihre hautengen Hosen erinnerten an Superheldinnen, wie man sie in Comics findet. Metallische Oberflächen spiegeln die Welt des Digitalen. Die Informationsflut, die Algorithmen des Internets, die jedem seine eigene Realität vermitteln, waren für Miuccia Prada und Raf Simons, der kreativen Doppelspitze des Labels, Ausgangspunkt dieser Kollektion, wie sie im Begleittext erklärten.

Daraus entstanden dann solche Looks: Ein gelber Sportparka wird zu einem Kleid mit Spiegelflächen getragen - und ein Bandeau-Top mit Pattentasche zu einer sehr weiten Hose. Es gibt Hotpants und Strickelemente, diverse Rockformen und kurze Ledermäntel, Blütendekor und Metallringe, kräftige und neutrale Farben, markante Schuhe und extravagante Sonnenbrillen. "Wir sehen in jeder Frau eine Superheldin, mit ihrer eigenen Power, ihrer eigenen Geschichte", so fasste Raf Simons die Idee dieser Kollektion zusammen.