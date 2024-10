Fasnacht: Burghof wird der Lörracher Narrengilde zu teuer

Er sei ein Fan des Burghofs und des Stimmen-Festivals, betont Lindemer. Gleichwohl wolle er zu bedenken geben, dass die Lörracher Fasnacht die jüngste Gesamtbesucherzahl von „Stimmen“ – 19 000 Gäste – an einem einzigen Tag in die Stadt bringe. „Und dies“, so Lindemer, „nicht mit beruflichem, sondern ausschließlich mit ehrenamtlichem Engagement.“

Unklare Perspektiven

Er wolle nicht alle ein, zwei Jahre auf „Betteltour“ für die Fasnacht gehen, sagt er. Gleichzeitig sei in der Stadt eine „Fasnacht für alle“ gewünscht. Konkret habe dies zur Folge gehabt, dass der Plakettenkauf am Fasnachtswochenende für Gäste nicht obligatorisch, sondern freiwillig war: Trotz großem Besucherandrang habe dies zu einem Einnahmedefzit in Höhe von 7000 Euro geführt.

Die Fasnacht 2025 ist aufgegleist. Aber wie geht es weiter? Finanzielle Verluste wie in diesem Jahr könne sich die Gilde nicht wieder und wieder leisten. Würde ihr restliches Vermögen weiter in diesem Umfang und Tempo abschmelzen, würde das nachfolgende Fasnachtsjahre in ihrer Existenz gefährden, so der Obergildenmeister. Das Miteinander von Stadt, Burghof und Narrengilde habe gewiss eine finanzielle Dimension, aber es sei für ihn auch eine Frage der Verlässlichkeit und Wertschätzung.

Die Position der Stadt

Die Stadt hat eine andere Perspektive auf den Sachverhalt. „Die Narrengilde erhält, wie es im Haushaltsplan festgehalten ist, einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro. Was diesen Zuschuss an die Narrengilde insgesamt betrifft, ist die Miete für den Burghof oder auch für andere Veranstaltungen nicht isoliert zu betrachten“, erläutert sie.

Die Narrengilde habe die Rechnungen über die Mietkosten an die Stadtverwaltung weitergeleitet, daraus sei wie üblich der Mietkostenzuschuss errechnet und bereits angewiesen worden: „Darüber wurde die Narrengilde informiert.“

Die Zuschusshöhe

Und weiter: „Es ist über einen Gesamtzuschuss für die Narrengilde und ihre Aktivitäten zu entscheiden. Über dessen Höhe entscheidet der Gemeinderat. Diese Zuschusssystematik gilt für alle Vereine, so auch für die Narrengilde. Eine Erhöhung des Zuschusses für die Narrengilde um 5000 Euro ist denkbar, muss in den Gremien jedoch abgestimmt werden.“