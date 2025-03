Fasnacht: Cortège Basel: Narren zeigen Liebe zum Detail

Das Wetter zeigte sich am Fasnachtsmontag nach dem Morgestraich wenig einladend. Doch wie bestellt schlossen die Himmelsschleusen und das Nass des Regens wurde zum Nachmittag durch den Konfettiregen ersetzt. Zum ersten der beiden Umzüge – Cortège, wie der Basler sagt – waren mehr als 10 000 Teilnehmer in fast 500 Gruppierungen angemeldet. Wie die Organisatoren stolz ausführten, waren mehr als 2000 Kinder und Jugendliche dabei: in eigenen „jungen Garden“ oder als Teil der Cliquen. Viele Menschen säumten die Strecke in Klein- und Großbasel.