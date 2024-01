„No cha me’s drülle!” lautet das aktuelle Motto der Narrenzunft Genzach. Seit Mittwoch wurde in einer der Montagehalle der Firma SFR eifrig „drüllt, gschrubt, bohrt, gsägt un gmolt“. Die Zunftspieler haben sich dort sich zwei Tage lang getroffen, um die Bühnenbilder mit viel Eifer, Geschick und Spaß zu bauen. Schon seit September wird am Programm und an den Ideen für die Kulissen gewerkelt. „Mir stöhn in de Startlöcher“, bestätigt Regisseur Peter „Pius“ Jehle. Seit Mitte Dezember wird bereits auf der Bühne geprobt, denn die Premiere wird in dieser Kampagne schon früh – am 26. Januar – über die Bühne gehen. Wer einen der Zunftabende miterleben möchte, kann unter info@zunftabendkarten.de oder unter Tel. 07623/741 86 50 Karten bestellen. Zunftabende finden in Grenzach am 26., 27. Januar, 2., 3., 9. und 10. Februar jeweils ab 20 Uhr im Haus der Begegnung statt. Die Ausgabe der vorbestellten Karten erfolgt am 20. Januar von 9 bis 12 Uhr im Haus der Begegnung.