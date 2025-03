Auch im Oberen Wiesental werden, an vielen Orten Scheiben geschlagen. Hier die Termine für den GVV Schönau: Am Samstag, 8. März, in Schönau, ab 19.30 Uhr, Treffpunkt „Brooch“, nähe Haselberg; in Wieden, ab 19 Uhr, im Ortsteil Laitenbach; in Utzenfeld ab 18 Uhr, Treffpunkt Sailersträßle; in Wembach, ab 18.30 Uhr am Scheibenplatz gleich nach der Grillhütte.

Die Mambacher Germane laden für Samstag ab 19.30 Uhr zum Schiibefüür am Schiibenacker ein. Bereits ab 13 Uhr wird das Holz für das Schiibefüür im Dorf eingesammelt. In Atzenbach laden die Geiße Buure ab 19 Uhr zum Scheibenfeuer am Gliehen ein, am 18.30 Uhr laufen alle bei der Riedicher Brücek gemeinsam los. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.