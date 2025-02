Fasnacht in Adelhausen: „Adelhuusema Schüürebürzler“ mit Häs und Maske

Er freut sich, dass die Clique 15 Aktive und 25 Passivmitglieder zählt. Offiziell gegründet wurden die „Schüürebürzler“ zwar bereits am 31. September 2023, doch hatten sie bisher weder Häs noch Maske. „Im vergangenen Jahr beteiligten wir uns auch schon an der Fasnacht, aber lediglich mit einem Übergangs-Häs und ohne Maske. Jetzt sind wir vollständig ausgestattet mit passendem Häs und frisch geschnitzter Maske“, erzählt Kähny stolz.

Am vergangenen Wochenende hatten die „Adelhuusema Schüürebürzler“ zur Vorstellung in die Dinkelberghalle eingeladen. Ziel der Gruppierung ist es, die Fasnacht im eigenen Dorf zu beleben, gerne auch zusammen mit „D’Wölf vom Dinkelberg“. Der Cliquenname „Adelhuusema Schüürebürzler“ passt jedenfalls bestens zu Kostüm und Maske. Man erkennt sie, jene Menschen, die in früheren Zeiten ohne festen Wohnsitz durch die Gegend zogen – und dabei oftmals Unterschlupf in einer Schüüre (Scheune) suchten.