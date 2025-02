Fasnacht in Adelhausen: Der Narrenbaum steht

Max Rütschle, der an der Spitze der „Wölf vom Dinkelberg“ steht, freute sich, dass sich die neugegründeten „Adelhuusemer Schüürebürzler“ mit Chef Marcel Kähny an dem Ritual tatkräftig beteiligten, ebenso der örtliche Musikverein, der für den passenden Sound sorgte.

Per Traktor-Frontlader ging es für Rütschle und Kähny dann am Narrenbaum hoch, um dann gemeinsam die zwei Cliquen-Logos am närrischen Gehölz zu befestigen. Ein starkes Unterfangen, für das es großen Applaus von den Zuschauern gab. Danach ging es in die Dinkelberghalle, in der eine Art kleines Zirkuszelt aufgebaut war.