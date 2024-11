Fasnacht in Fahrnau: Bürgerwehr sucht im „Teufelsgrund“

Als alle Geister eingefangen waren, wurden sie unter Begleitung der Guggenmusik Bettelsäcke durch das Dorf auf den Schulplatz gebracht. Die Musiker heizten den Narren ein, bevor Düfzelmeister Michael Leisinger das Motto „S’wenigste isch no zum Lache, eineweg muesch widda mache!“ ausrief. Die große Politik wurde genau so närrisch kommentiert, wie lokale Entscheidungen. Es wurde auch an Christian Leisinger erinnert, den verstorbenen Präsidenten der Fahrnauer Narrenzunft.

Das Ausscheiden bei der Fußball-WM nahmen die Narren humorvoll. Den Radweg RS 7 finden die Narren „famos“ aber nicht durchdacht. Das „Rikscha-Projekt“ der Kirche könnte als Heimfahrservice am Zunftabend genutzt werden. „Ä tolli Sach“ sei das „Wäschhüsli“, das bleiben kann. Auch das Warten auf die Brücke nach Ehner war Thema. Michael Leisinger verkündete noch kommende wichtige Termine, darunter die Zunftabende in Fahrnau am 14. und 15. Februar, den Hemdglunki am 27. Februar, die Fasnachtsparty am 2. März, die Straßenfasnacht am 3. März, die Verbrennung am 4. März und das Scheibenfeuer am 8. März. Nach dem Prolog gab es dann noch „Düfzelsuppe“ und gute Laune.