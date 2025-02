Fasnacht in Grenzach: Auch die Vorbilder lachen kräftig mit

So nah war der Grenzacher Zunftabend dem Narrenbaum schon lange nicht mehr. Fast direkt vor der Eingangstür steht in diesem Jahr der Baum, der noch vor Mitternacht am Samstag einen Besuch der Wyhlener Fasnacht erhielt. Wie ein Schild an ihm ankündigt, steht nun hollywoodmäßig auf dem Rebberg am Hornfelsen „Wyhlewescht“.