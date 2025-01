Fasnacht in Hausen: Tradition mit Besonderheiten

Narren unterwegs

An den kommenden Wochenende sind Akteure der Narrenzunft Hausen (NZH) dann auf Tour, um sich in Sachen Fasnacht buchstäblich warmzulaufen. Am morgigen Sonntag nimmt die NZH am Narrentreffen mit Umzug in Reichenbach bei Lahr teil, gut einen Monat später, an 23, Februar, bereichern die Hausener Narren die das große Narrentreffen in Öflingen.

Närrisches Wahrzeichen

Im Hebeldorf selbst setzen die Narren am Samstag, 8. Februar, ein Zeichen: Um 15 Uhr beginnt das Narrenbaumstellen auf dem Schulhof; bereits um 10 Uhr startet im „Adler“ der Vorverkauf für den Zunftabend, der wieder um Samstag, 15. Februar, ab 20 Uhr über die Bühne der Festhalle geht. In der Woche darauf, am Samstag 22. Februar startet der Verkauf der Narrenzeitung „Rädä“.