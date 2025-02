Pilztanz und Shanties

Zum Programm gehörte auch ein Pilztanz der Dorfhexen. „Trinkfreudige“ Schellewercher sangen „Schelle-Shanties“ und wankten dabei nach vorne und hinten. Melanie Brunner und Sandra Boos kündigten die Programmpunkte an, Mario Brugger bedankte sich bei den Bühnenkünstlern, und Ozume Björn Keller begrüßte die Gäste des Zunftabends. Seinen Abschluss fand die traditionsreiche Veranstaltung mit Liedern der „Hebeldorf Harmonists“ Leon Bieri, Mario Brugger, Jörg Jost und Dieter Weniger, die von Brigitte Behringer am Klavier, Ralf Bieri am Bass und Jörg Thum am Schlagzeug begleitet wurden. Ihr Auftritt war einer der Höhepunkte des Abends. In den Liedern ging es um die Brücke in Ehner-Fahrnau, die Fahrradstraße und die neu gestaltete Ortsmitte. Über den neuen Brunnen hieß es: „Der graue Betonklotz isch halt e Attraktion.“ Von der neuen Huusemer Mitte – so ohne Bäume, aber mit Betonplatten – könne man bis Berlin flanieren, sangen sie.