Fasnacht in Herten Ortsvorsteher muss Schlüssel wieder abgeben

Gleich ein Orden für den neuen Ortsvorsteher

Nadine Weber hat in Herten die Macht an sich gerissen. Aber der neue Dorfchef hat auch einen Orden erhalten: Am Vormittag überraschten ihn die Kleinen und die Großen des Osypka-Kinderhauses mit dem ersten Fasnachtsorden. „Viel Zit isch vergange, viel Zit wird cho, s`Motto bliebt zämme sto“, gab Zeremonienmeister Jakob Kuhn das Motto der Hertener Fasnacht bekannt. In jedem Ecken des Rathausplatzes war danach die Hölle los. Die Narren waren am Schnurren, derweil der Musikverein und die Guggemusik Sumpfgumber aus Grenzach-Wyhlen munter aufspielten.

„Grabbe-Vater“ kümmert sich um die Mitglieder

Und dann lüftete die Grabbevorsitzende Marina Wenk ein Geheimnis: Claudio Iannettone ist der „Grabbe-Vater“ in dieser Saison. Er kümmert sich bis zur nächsten Fasnacht um die Grabbe-Mädels.