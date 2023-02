TuS-Mann Friedrich Göller, der als „Taucher“ und damit als Einzelmaske mitmarschierte, wurde ebenfalls mit einem Preis bedacht. Am heutigen Dienstag geht die Narretei in Steinen in ihre Endphase. Nach dem Gugge-Benefiz-Konzert von Halli-Galli ab 18 Uhr wird gegen 20 Uhr auf dem Marktplatz die Fasnacht 2023 verbrannt. Und am Mittwochvormittag erhält Bürgermeister Gunther Braun den Rathausschlüssel zurück.