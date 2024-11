Groß ist die Vorfreude bei den Schlösslisymphonikern bereits auf den 31. Januar. Für den großen „Symphi“-Guggeball in der Erstelhalle sind fast alle Karten bereits vergeben. An dem Abend werden die neuen Kostüme dem Publikum präsentiert. „Unser Motto ist: Symphis im Farbenrausch – die Neonparty. Das wird farbenfroh und kunterbunt“, verspricht Cliquenchef Viola, ohne Details verraten zu wollen. Dafür stellte er mit Gaetano Lucchese den neuen Tambour und Musikchef vor. „Ich wollte endlich in der Champions League spielen“, lachte der Zeller. Er kann mit Viola und Geiser die Fortsetzung der Fasnacht im Januar kaum noch erwarten.