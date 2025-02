Fasnacht in Lörrach: Furiose Schnitzelbangg-Vernissage der Narrengilde im Lasser

Weil bleibt Weil...

Dicht an dicht saßen die 120 Zuschauer am Freitagabend, um die mit kunstvollen Helgen (Bildern) illustrierten Bänkelgesänge der zehn Gruppen zu verfolgen. Die Fastnächter nahmen kein Blatt vor den Mund, sondern vieles spöttisch aufs Korn: Trump und Konsorten, die gescheiterte Ampel und die AfD, die Bahn, die Cannabis-Legalisierung, den ESC, den Schweizer Einkaufstourismus, die Uefa, Klimakleber, Gendern und Dubai-Schokolade, das Rathaus, den baumfällenden Biber am Wieseufer sowie – in fast in jedem Beitrag – die Nachbarstadt Weil am Rhein. „Wiil het net viel, vor allem kein Stil!“, texteten etwa die Soggeflicker Lörrach.

Lörrach und die EM

Für langwierige Baustellen im Lörracher Zentrum bekam die Stadtverwaltung Spitzen ab: „Aicheleknoten oh je – außer rote Striefe isch alles beim Alte bliebe“, so die Rätschgosche mit Frontfrau Lea Eckert, die in der Folge als Moderatorin durch den Abend führte. Wehmütig blickten die Schrobbechöpf Stetten auf die Heim-EM 2024 zurück: „Zwei Sachen waren schlecht: 2:1 Spanien und 0,0 Lasser“. Dass Julians Jungs womöglich wegen eines nicht gegebenen Handelfmeters im Viertelfinale scheiterten, kommentierten die Rüebe-Waggis mit dem Reim „EM in unserm Land wird entschieden mit der Hand“.