Fasnacht in Lörrach: Große Stimmung beim Kinderumzug

Finale der Fasnacht

Im Anschluss an den Kinderumzug wurde auf dem Alten Markt weitergefeiert. Ein vorerst letztes Mal gingen zahllose bunte Konfettischauer in der Innenstadt nieder, und die Guggemusiken brachten den Alten Markt mit seinem Narrendorf ab 15 Uhr zum Beben. Gegen 19 Uhr, mit der symbolischen Verbrennung der Hexen, kehrte wieder Ruhe in die Stadt ein. So manches Kind hatte an diesem vom Sonnenschein verwöhnten Nachmittag bestimmt einen neuen Spielgefährten in Form eines kuscheligen Plüschgefährten gefunden oder Lektüre in Form eines Pixi-Buchs ergattern können. Damit lässt sich die Vorfreude auf die nächste Fasnacht trefflich pflegen.