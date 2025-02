Fasnacht in Lörrach: Teuflisch gut! Schloss Düüfel feiern ausgelassen Geburtstag

Schon ein Jahr später seien die „Düüfel“ mit ihren Schnitzelbängg durch die Gasthäuser gezogen, berichtete Mitglied Bianca Dobrinski in ihrer anekdotenreichen Festansprache. Dabei ging es wohl manchmal hoch her... In den Anfangsjahren zogen die „Schloss Düüfel“ ohne Anmeldung durch die Gasthäuser. Heute gebe es stattdessen die organisierten Laufabende der Schnitzelbank-Gruppen, da es nur noch wenige traditionelle Gasthäuser gebe, so die Erfahrung der Narren.